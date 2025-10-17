Елена Рыбакина Қытайдағы турнирдің жартылай финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 9-ракеткасы Елена Рыбакина Нинбо (Қытай) WTA 500 турнирінің жартылай финалына шықты.
Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген Рыбакина ширек финалда рейтингіде 104-орындағы аустралиялық Айла Томляновичпен шеберлік байқасты.
Осыған дейін өзара кездесулерінің соңғы екеуінде Елена жеңіске жеткен еді. Бұл жолы Рыбакина бірінші партияда айқын басымдылық танытты - 6:2. Екінші сетте тіпті бет қаратқан жоқ - 6:0.
Бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде Елена 7 эйспен бірге 12 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды. Томлянович 1 брейкпен шектелді.
Елена финалға шығу үшін әлемнің 8-ракеткасы, италиялық Жасмин Паолинимен таласады. Ол рейтингіде 14-орындағы швейцариялық Белинда Бенчичті жолдан тайдырды – 5:7, 7:5, 6:3.
Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 13-ракеткасы Анна Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге жартылай финалдан тыс қалды. Олар ширек финалда америкалық Николь Меличар-Мартинез — ресейлік Людмила Самсоноваға жол берді – 5:7, 1:6.
