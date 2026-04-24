    22:55, 24 Сәуір 2026 | GMT +5

    Рыбакина Мадридтегі турнирдің үшінші айналымына өткені үшін қанша пайда тапты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина (WTA рейтингінде 2-орында) Испанияның Мадрид қаласында өткен 1 000 долларлық турнирді сәтті бастады, деп хабарлайды Sports.kz.

    Елена Рыбакина Мадридтегі турнирде жеңіске жеткені үшін қанша табыс тапты
    Фото: Sports.kz

    Рыбакина екінші айналымда румыниялық Елена-Габриэла Руседен (71-орын) 4-6, 6-3, 7-5 есебімен басым түсті. Үшінші айналымға өткені үшін отандасымыз 54 110 еуро табыс тапты. Оған сонымен қатар 65 рейтингілік ұпай кепілдік берілген. 

    Биылғы Madrid Open жүлде қоры 8 235 540 еуроны құрайды. Жекелей сында жеңімпаз 1 007 165 еуро мен 1 000 рейтингілік ұпайға ие болады.

    Турнирдің басты фавориті – Беларусь теннисшісі Арина Соболенко.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Елена Рыбакинаның Мадрид турнирін камбэкпен бастағанын жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
