Рыбакина Мадридтегі турнирдің үшінші айналымына өткені үшін қанша пайда тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина (WTA рейтингінде 2-орында) Испанияның Мадрид қаласында өткен 1 000 долларлық турнирді сәтті бастады, деп хабарлайды Sports.kz.
Рыбакина екінші айналымда румыниялық Елена-Габриэла Руседен (71-орын) 4-6, 6-3, 7-5 есебімен басым түсті. Үшінші айналымға өткені үшін отандасымыз 54 110 еуро табыс тапты. Оған сонымен қатар 65 рейтингілік ұпай кепілдік берілген.
Биылғы Madrid Open жүлде қоры 8 235 540 еуроны құрайды. Жекелей сында жеңімпаз 1 007 165 еуро мен 1 000 рейтингілік ұпайға ие болады.
Турнирдің басты фавориті – Беларусь теннисшісі Арина Соболенко.
Еске сала кетейік, бұған дейін Елена Рыбакинаның Мадрид турнирін камбэкпен бастағанын жазған едік.