KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Елена Рыбакина Торонто турниріндегі тартысты матчта жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина Торонто (Канада) WTA 1000 турнирінің үшінші айналымына шықты.

    Елена Рыбакина Торонто турниріндегі тартысты матчта жеңіске жетті
    Фото: ҚТФ

    Жарысты екінші айналымнан бастаған қазақстандық теннисші әлемдік рейтингіде 61-орындағы аустралиялық Дарья Касаткинамен шеберлік байқасты.

    Қарсыластар осыған дейін өзара бес рет кездесіп, соның үшеуінде Рыбакина жеңген еді. 
    Уимблдоннан кейін үзіліс алған қазақстандық спортшы бұл жолы бірінші партияда 3:0 есебімен алға кетіп, сол басымдылығын сақтап қалды — 6:3.

    Екінші сетті теннисшілер брейк алмасумен бастады. Бұдан кейін аустралиялық спортшы 4:2 есебімен алға кеткенімен, Елена таразы басын теңестіре алды — 4:4. Алайда жиі қателескен Рыбакина сетті беріп қойды — 5:7. 

    Үшінші, шешуші партияда Елена Рыбакина 3:1 есебімен алға шықты. Ақыры бәсекені жеңіспен түйіндеді — 6:4.

    Екі сағат 32 минутқа созылған тартысты матчта Рыбакина 15 эйспен бірге 14 брейк-пойнттың төртеуін өз есебіне жазды. Касаткина 3 эйс, 3 брейкпен (12 брейк-пойнт) көзге түсті. 

    Елена Рыбакинаның допты ойынға қосқанда 16 рет қосарлы қателікке жол бергені алаңдатады.

    Қазақстандық теннисші төртінші айналымға шығу үшін әлемнің 31-ракеткасы, америкалық Энн Лимен таласады. 

    Еске салайық, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Испаниядағы турнирде топ жарғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Соня Жиенбаева Испаниядағы турнирде қарсыласын айқын басымдылықпен жеңді. 

    Елена Рыбакина Спорт Теннис Турнир
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар