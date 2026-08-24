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    Елена Рыбакина WTA чемпиондық кестесінде көшбасшылық орнын сақтап қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина жаңартылған WTA чемпиондық кестесінде бұрынғыша көш басында келеді.

    Елена Рыбакина
    Фото: ҚТФ

    Цинциннати (АҚШ) WTA 1000 турнирінің ширек финалында жарақаттан кейін матчты жалғастыра алмаған қазақстандық теннисшінің есебінде 5 492 ұпай бар.

    Беларусь өкілі Арина Соболенко (5 185 ұпай) екінші, ресейлік Мирра Андреева (5 184 ұпай) үшінші орында.

    Америкалық теннисшілер Джессика Пегула (5 045) и Кори Гауфф (4 874) сәйкесінше төртінші және бесінші сатыда тұр.

    Биылғы маусымның қорытындысы бойынша үздік сегіздікке енген теннисшілер WTA қорытынды турниріне жолдама алады.

    Ал WTA жаңартылған рейтингісінде А.Соболенко 8 575 ұпаймен көш бастап келеді. 

    Е.Рыбакина 8 141 ұпаймен екінші орында қалса, Д.Пегула (7 265) үздік үштікте.

    Цинциннати турнирінің финалында Д.Пегуланы 6:2, 6:4 есебімен жеңген К.Гауфф (6 704) төртінші сатыда. 

    Тағы бір қазақстандық Юлия Путинцева 81-ден 80-ге ауысты.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның АҚШ ашық чемпионатында миксте өнер көрсетпейтін болғанын жазған едік

    Сондай-ақ Денис Евсеев Германиядағы жарыста алғашқы жеңісіне қол жеткізді.

    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар