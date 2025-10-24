Елена Рыбакина жылдың қорытынды турниріне жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Елена Рыбакина Токио (Жапония) WTA 500 турнирінің жартылай финалына шықты.
Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда рейтингіде 23-орында тұрған канадалық, 19 жастағы Виктория Мбокомен бетпе-бет келді.
Елена Рыбакина үшін бұл матчтың маңызы зор еді. Осы кездесуде ұтса, ол қараша айында Эр-Риядта өтетін жылдың қорытынды турниріне жолдама алатын еді.
Бірінші партияда Елена 6:3 есебімен басымдылық танытты.
Екінші сетте тай-брейкте Елена Рыбакина есесін жібермеді — 7:6 (7:4).
Бір сағат 26 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 4 эйспен бірге 3 брейк-пойнттың біреуін пайдаланды. Мбоко 2 эйспен шектелді.
Осылайша, қазақстандық теннисші WTA чемпиондық кестесінде ресейлік Мирра Андрееваны ығыстырып, 8-орынға көтерілді. Сөйтіп ол үздік сегіз спортшының қатарында қорытынды жарысқа жолдама алды.
Елена Рыбакина финалға шығу үшін әлемнің 17-ракеткасы, чехиялық Линда Носковамен таласады.
