KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:10, 24 Қазан 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина жылдың қорытынды турниріне жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Елена Рыбакина Токио (Жапония) WTA 500 турнирінің жартылай финалына шықты. 

    Елена Рыбакина жылдың қорытынды турниріне жолдама алды
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда рейтингіде 23-орында тұрған канадалық, 19 жастағы Виктория Мбокомен бетпе-бет келді.

    Елена Рыбакина үшін бұл матчтың маңызы зор еді. Осы кездесуде ұтса, ол қараша айында Эр-Риядта өтетін жылдың қорытынды турниріне жолдама алатын еді.

    Бірінші партияда Елена 6:3 есебімен басымдылық танытты.

    Екінші сетте тай-брейкте Елена Рыбакина есесін жібермеді — 7:6 (7:4).

    Бір сағат 26 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 4 эйспен бірге 3 брейк-пойнттың біреуін пайдаланды. Мбоко 2 эйспен шектелді.

    Осылайша, қазақстандық теннисші WTA чемпиондық кестесінде ресейлік Мирра Андрееваны ығыстырып, 8-орынға көтерілді. Сөйтіп ол үздік сегіз спортшының қатарында қорытынды жарысқа жолдама алды.

    Елена Рыбакина финалға шығу үшін әлемнің 17-ракеткасы, чехиялық Линда Носковамен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Токио турнирінің ширек финалына жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Бублик Вена турнирінің ширек финалында әлемнің 1-ракеткасымен кездесуі мүмкін екендігі жазылды.

    Тегтер:
    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар