Елисей сарайындағы қымбат ыдыс-аяқтардың ұрлануына байланысты жанжал өрши түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Францияның Елисей сарайындағы президенттік буфеттен қымбат ыдыс-аяқ ұрлағандар тұтқындалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Осы жылдың қазан айында Лувр мұражайындағы ашықтан-ашық тонаудан кейін, «Palais de l’Elysee»мөрі басылған Севр манифактурасы бар президенттік күміс ыдыстар мен бағалы фарфордың ұрлануы француз қоғамында резонанс тудырды. Бұл оқиға Елисей сарайының қабырғаларын шынымен шайқалтып, президент мұрасын сақтауға жауапты қызметтерді ұятқа қалдырды.
Екі жылға жуық уақыт ішінде тарихи және баға жетпес деп саналатын жүздеген ыдыс-аяқтар — кеселер, тәрелкелер және тәрелкелер мекеменің қоймаларынан біртіндеп жоғалып кетті.
Негізгі күдікті — сарайдың бұрынғы қазынашысы «Томас М.». Оның екі сыбайласы болған, олар да желтоқсан айында тұтқындалған.
Серіктесінің көмегімен тағы бір антиквариат сатушысы «Томас М.» ыдыс-аяқты Версальдан келген 30 жастағы антиквариат әуесқойы фарфор жинаушы жігітке сатқан. Ұрланған заттарды алды деп айыпталып, ол қылмысын мойындады.
Ыдыс-аяқтың бір бөлігінің жоғалғанын сарайдың қауіпсіздік қызметі анықтады, содан кейін полиция тұтқындау мен тінту жүргізіп, ыдыс-аяқтың барлығын қайтарды.
«Palais de l’Elysee» деп ойып жазылған бұйымды коллекционерлердің қабылдауы екіталай екенін атап өткен жөн. Сондықтан француз сарапшылары бұл оқиғаны абсурд деп атайды: қайта сату мүмкін емес нәрсені ұрлауға қандай себеп болуы мүмкін?
Француз БАҚ-тары бұл оқиға Елисей сарайында алаңдаушылық туғызғанын және қауіпсіздік шараларын күшейту қажет екенін айғақтап бергенін жазды.