    14:00, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Еліміз бойынша Ораза айт намазы қашан басталады

    АСТАНА. KAZINFORM – 20 наурыз – Ораза айт мейрамы. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы күні оқылатын Ораза айт намазының еліміз бойынша әзірленген кестесін ұсынды.

    Еліміз бойынша Ораза айт намазы қашан басталады
    Фото: Kazinform

    Қазақстан қалалары мен облыстарындағы мерекелік намаз уақыты

    Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жариялаған кестесіне сәйкес, Алматы, Алматы, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында айт намазы сағат 07:00-де басталады.

    Астана, Шымкент, Ақмола, Жамбыл, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстарының тұрғындары мешіттерде мерекелік намазға сағат 07:15-де жиналады.

    Қостанай, Қызылорда облыстары және Ұлытау облысында айт намазы сағат 07:30-де басталады.

    Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарының тұрғындары мерекелік намазға сағат 08:30-де барады.

    Қазақстан қалалары мен облыстарындағы мерекелік намаз уақыты
    Фото: ҚМДБ

    Айта кетелік ел өңірлері арасындағы уақыт айырмашылығы қандай болғанын жазған едік

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
