Еліміз конституциялық жаңару дәуірінің табалдырығында тұр — сенатор
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Жүйелі әрі мықты конституциялық реформа — Ұлттық құрылтайда Мемлекет басшысы тоқталған маңызды мәселелердің ең бастысы. Бұл туралы Парламент Сенатының депутаты Геннадий Шиповских айтты.
Бұл бағыттағы бастамалар 2022 жылдан бері айтылып келеді. Құрылтайда нақты үш өзекті мәселе айқындалды.
— Бірінші мәселе Парламенттік жүйеге қатысты. Болашақта ол 145 депутаттан және 8 комитеттен тұратын болады. Бұл — конституциялық реформаның тек Сенаттағы өзгерістермен шектеледі деген пікірдің қате екенін айқын көрсетеді. Қазіргі құрылымда Мәжілісте 7 комитет, Сенатта 6 комитет болса, алдағы уақытта біртұтас әрі ықшам жаңа жүйе қалыптасады. Бұл — Парламент жұмысының тиімділігін арттыруға бағытталған маңызды қадам. Екінші мәселе — Вице-президент институтын енгізу. Бұл бастама билік жүйесінде саяси сабақтастық пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Вице-президент Президенттің өкілеттігін жүзеге асыруда қосымша тірек болып, басқару үдерісіндегі бірқатар маңызды мәселені үйлестіреді. Мемлекет басшысы атап өткендей, жаңа лауазымның негізгі басымдықтарының бірі — халықаралық форумдар мен сыртқы саясат. Осы тұрғыда Вице-президент институты президенттік билікке нақты қолдау көрсететін тиімді тетік болмақ, — деді сенатор.
Үшінші мәселе — Ұлттық құрылтай мен Қазақстан халқы Ассамблеясының тарихи миссиялары.
— Бұл институттар өз міндеттерін абыроймен атқарды. Болашақта олардың орнына «Қазақстанның Халық Кеңесі» атты жаңа жоғары консультативтік орган құрылмақ. Оның құрамында Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері де болады. Сондықтан «Ассамблеяны таратып жатыр» деген пікір қате. Бұл құрылым еліміздегі бірлік, тұрақтылық пен қоғамдық келісімді нығайту жолында үлкен рөлге ие. Қорыта айтқанда, құрылтай еліміздің конституциялық жаңару дәуірінің табалдырығында тұрғанын көрсетеді, — деді Геннадий Шиповских.
Бұған дейін Сенат депутаты Амангелді Есбай Мемлекет басшысының Ұлттық құрылтайдың V отырысындағы ұсыныстарына қатысты пікір айтқан болатын.