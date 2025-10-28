KZ
    Елімізде шетелдік инвестиция есебінен энергия сақтайтын нысандар салынады

    АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет отырысында Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов жаңартылатын энергияны генерациялау бағытындағы заңнаманы жетілдіру керектігін айтты. Оның сөзінше, бұл қадам ауқымды халықаралық жобаларды іске асыру үшін қажет.

    Елімізде 1,1 ГВт жаңартылатын энергия сақтайтын нысандар салынады
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Премьер-министр Олжас Бектенов министрден жаңартылатын энергияны генерациялау мәселесі қалай ұйымдастырылып жатқанын сұраған.

    – Министрлік жаңартылатын энергия көздерін дамытуға арналған заңнамаға тиісті өзгерістер мен толықтырулар әзірледі. Бүгінгі отырыста сол құжаттың жобасын дауысқа саламыз. Жалпы осы өзгерістер мен толықтырулар нәтижесінде 3 ГВт энергия сақтайтын көздерді салу жөніндегі келісімшарттарға отырып, жобаларды аукционға шығаруға мүмкіндік береді. Оның ішінде 1,1 ГВт қуат көзі халықаралық келісімшарттарға арналған. Министрлік осы жұмыс одан әрі жалғастырады, - деді Ерлан Ақкенженов.

    Айта кетейік, бүгінгі Үкімет отырысында электр энергетикасы саласын дамыту мен цифрландыру барысы талқыланды. 

    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
