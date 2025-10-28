Елімізде шетелдік инвестиция есебінен энергия сақтайтын нысандар салынады
АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет отырысында Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов жаңартылатын энергияны генерациялау бағытындағы заңнаманы жетілдіру керектігін айтты. Оның сөзінше, бұл қадам ауқымды халықаралық жобаларды іске асыру үшін қажет.
Премьер-министр Олжас Бектенов министрден жаңартылатын энергияны генерациялау мәселесі қалай ұйымдастырылып жатқанын сұраған.
– Министрлік жаңартылатын энергия көздерін дамытуға арналған заңнамаға тиісті өзгерістер мен толықтырулар әзірледі. Бүгінгі отырыста сол құжаттың жобасын дауысқа саламыз. Жалпы осы өзгерістер мен толықтырулар нәтижесінде 3 ГВт энергия сақтайтын көздерді салу жөніндегі келісімшарттарға отырып, жобаларды аукционға шығаруға мүмкіндік береді. Оның ішінде 1,1 ГВт қуат көзі халықаралық келісімшарттарға арналған. Министрлік осы жұмыс одан әрі жалғастырады, - деді Ерлан Ақкенженов.
Айта кетейік, бүгінгі Үкімет отырысында электр энергетикасы саласын дамыту мен цифрландыру барысы талқыланды.