Елімізде 15 қарашада қай жолдар ашық, қайсысы жабық
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы ел аумағындағы автожолдардағы қазіргі ахуал туралы мәліметті жариялады.
Компанияның мәліметінше, 2025 жылғы 15 қарашада сағат 08:00–де бұған дейін ауа райының нашарлауына байланысты енгізілген уақытша шектеулер алынып, Батыс Қазақстан облысында қозғалыс толық ашылды:
• «Атырау-Орал» автожолы, 372-492-шақырым, (Чапай ауылынан Орал қаласына дейін);
• «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы (Сырым ө/п)» автожолы, 195-246-шақырым, (РФ шекарасы Сырым ө/п — Орал қ. МАИ бекеті).
Ал екі өңірде шектеулер әлі де күшінде.
Солтүстік Қазақстан облысы
9 қараша күні сағат 11:00–де қолайсыз ауа райына (жауын-шашын, ауыр жүк көліктерінің көптігі) байланысты «Тимирязево — Сарыкөл — облыс шекарасы» автожолының 0-30-шақырымында, яғни Қостанай облысы шекарасы — Тимирязево ауылы учаскесінде барлық автокөлік түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізілді.
Шығыс Қазақстан облысы
5 қарашадан бастап тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай –Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.
Бұл шара таулы жерде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданып, қыс маусымы аяқталғанға дейін күшінде болады.
Ауа райы
2025 жылғы 15 қарашада Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Ақмола, Ұлытау, Абай, Қарағанды облыстарында тұман түседі.
Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында көктайғақ, кей жерде боран соғып, сондай-ақ желдің екпіні секундына 20-28 метрге дейін жетеді.
Еске салайық, 15 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, жел соғатынын хабарлағанбыз.