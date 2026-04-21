Елімізде 17 мың бала үйден білім алуға мәжбүр
АСТАНА. KAZINFORM – Ерекше балалармен жұмыс істейтін мұғалімдерге көмекші лауазымдар ашудың арқасында үйден білім алатын балалардың үлесі 11 пайыз кеміген. Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Үкімет отырысында мәлім етті.
- «Қазақстан балалары» бірыңғай тұжырымдамасының аясында үйден оқитын балалардың үлесін азайту қарастырылған. Қазір 17 мың бала үй жағдайында білім алады. Олардың 83 пайызы мүгедектігі бар, ерекше жағдайды қажет етеді, - деді ведомство басшысы.
Сондай-ақ, ол білім беру ұйымдарының штаттарына педагог-ассистенттер мен жеке көмекші лауазымдары енгізілгенін еске салды.
- Осының нәтижесінде үйден оқитын балалар саны 11 пайызға дейін төмендеді. Яғни, 2 мыңға жуық бала мектепке келуге мүмкіндік алды, - деді Жұлдыз Сүлейменова.
Сондай-ақ, ол Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды.