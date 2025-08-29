Елімізде 2025 жылдың 7 айында 608,8 мың тонна ет өндірілді
АСТАНА. KAZINFORM – Кейінгі уақытта ақпараттық кеңістікте сиыр еті бағасының өсуі мен ішкі нарықта ет тапшылығының ықтималдығына қатысты алаңдаушылық байқалып отыр. Алайда 2025 жылдың 7 айындағы нақты деректер саладағы тұрақтылық пен оң динамиканы көрсетеді.
Шілде айының соңындағы жағдай бойынша ірі қара мал басы 8,7 млн басқа жетті, оның 4,5 млн сиыр (+3,1%). Бұзаулардың саны 2,7 млн басқа дейін өсті (+17,9%), бұл өндіріс көлемін одан әрі арттыруға негіз болып отыр.
Қаңтар-шілде айларында елде 608,8 мың тонна ет өндірілді (+1,8%), оның ішінде 205,7 мың тоннасы сиыр еті. Бұл ішкі нарықта жеткілікті ұсыныстың барын және саланың тұрақты дамуын растайды.
Өндірушілерден ірі қара малдың тірідей салмақтағы көтерме бағасы 2 400–3 100 теңге/кг, бөлшек саудада – 3 000–3 700 теңге/кг аралығында, өңірлерге қарай өзгеріп отырады. Бағаның өсуі ішкі факторларға байланысты: селекциялық-асыл тұқымдық жұмысты субсидиялау тоқтатылды, энергия ресурстары өсті (электр энергиясы +11,3%, газ +15,9%, су +96%-ға дейін), жем-шөп, ЖЖМ, ветеринарлық препараттар құны артты, АӨК-дегі жалақы көтерілді, сондай-ақ жеткізу тізбегіндегі делдалдардың әсері байқалады.
Сонымен қатар қазақстандық сиыр етіне сыртқы нарықтағы сұраныс артып келеді. Қаңтар–маусым айларында экспорт көлемі 16,1 мың тоннаны құрап, 2,4 есе өсті. Негізгі бағыттар – Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қытай және БАӘ. Бұл отандық өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін дәлелдейді.
Қазіргі таңда бордақылау алаңдарының жүктемесі 35–40%-ды құрайды. Оны арттыру мақсатында 2025 жылғы 1 тамыздан бастап жылдық 5%-бен 12 айға жеңілдетілген кредиттеу бағдарламасы енгізілді. Бұл мақсатқа 50 млрд теңге бөлінді. Бағдарлама жас малды, жем-шөпті, ЖЖМ мен жабдықты сатып алуды қаржыландырады және бордақылау алаңдарының жүктемесін 60%-ға және одан жоғары деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді.
Бағаның өсуіне қарамастан, қазіргі сиыр еті құны өндірушілер үшін әлі де табысты болып отыр. Мемлекеттік қолдау ұсыныстың қысқаруына емес, артуына ықпал етіп, ішкі нарықтың қажеттіліктерін толық қамтамасыз етіп келеді.
Осылайша, ет саласындағы жағдай бақылауда және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға, тұрақты дамуға жаңа мүмкіндіктер ашады.