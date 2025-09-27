KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:30, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Елімізде 33 млн тонна мал азығы дайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қысқы маусымға дайындық аясында мал азығын дайындау жұмыстары жалғасып келеді. Қазір елімізде 33 млн тонна мал азығы дайындалды, деп хабарлайды ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі.

    мал азығы
    Фото: ҚР АШМ

    Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше, 24,3 млн тонна шөп (жоспардың 99,4%-ы), 1,8 млн тонна пішендеме (108,1%), 2 млн тонна құрамажем (37,3%), 1,6 млн тонна сабан (81,1%), 3 млн-нан астам тонна сүрлем (65,5%) дайындалды.

    Белсенді жұмыс Солтүстік Қазақстан облысында, Абай, Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Алматы, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарында және Шымкент қаласында, сондай-ақ Жетісу облысында жоспар орындалғаны байқалады.

    Дайындалған мал азығының көрсетілген көлемдері жануарларды толыққанды азықтандыруға, жоспарлы өнім мен төл алуға, сондай-ақ мал басының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

    Жалпы республикадағы мал азығымен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты.

    Бұған дейін мал азығына ерте қамданған өңірлер туралы жазғанбыз

    Тегтер:
    Жемшөп Жануарлар ҚР АШМ
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар