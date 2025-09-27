Елімізде 33 млн тонна мал азығы дайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Қысқы маусымға дайындық аясында мал азығын дайындау жұмыстары жалғасып келеді. Қазір елімізде 33 млн тонна мал азығы дайындалды, деп хабарлайды ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі.
Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше, 24,3 млн тонна шөп (жоспардың 99,4%-ы), 1,8 млн тонна пішендеме (108,1%), 2 млн тонна құрамажем (37,3%), 1,6 млн тонна сабан (81,1%), 3 млн-нан астам тонна сүрлем (65,5%) дайындалды.
Белсенді жұмыс Солтүстік Қазақстан облысында, Абай, Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Алматы, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарында және Шымкент қаласында, сондай-ақ Жетісу облысында жоспар орындалғаны байқалады.
Дайындалған мал азығының көрсетілген көлемдері жануарларды толыққанды азықтандыруға, жоспарлы өнім мен төл алуға, сондай-ақ мал басының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Жалпы республикадағы мал азығымен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты.
Бұған дейін мал азығына ерте қамданған өңірлер туралы жазғанбыз.