Елімізде барлық бағыт бойынша жол ашық
АЛМАТЫ. KAZINFORM - «ҚазАвтоЖол ҰК» АҚ деректері бойынша қазір елімізде барлық бағыт бойынша жолдар ашық.
2025 жылғы 7 қараша сағат 08:00-де бұған дейін жабылған мына республикалық маңызы бар автожолдардағы көлік қозғалысы қайта жанданды:
• «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шек.» автожолының 16-200-шақ., (Астанадан Павлодар облысының шекарасына дейін).
• «Астана – Ерейментау - Шідерті» автожолының 200-254-шақ., (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).
Компания қазақстандықтарға «112» құтқару қызметінен ауа райының нашарлағаны жөнінде SMS-хабарлама алған кезде бұған назар аударуды және елді мекендерден ұзақ сапарға шықпауды ескертті.
Ауа райы
2025 жылғы 7 қарашада Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Абай, Қарағанды және Павлодар облыстарында қар аралас жаңбыр мен қар жауады.
– Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескеруді сұраймыз, - делінген хабарламада.
