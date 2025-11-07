KZ
    09:14, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Елімізде барлық бағыт бойынша жол ашық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM - «ҚазАвтоЖол ҰК» АҚ деректері бойынша қазір елімізде барлық бағыт бойынша жолдар ашық.

    жол жабылды
    Фото: Kazinform

    2025 жылғы 7 қараша сағат 08:00-де бұған дейін жабылған мына республикалық маңызы бар автожолдардағы көлік қозғалысы қайта жанданды:

    • «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шек.» автожолының 16-200-шақ., (Астанадан Павлодар облысының шекарасына дейін).

    • «Астана – Ерейментау - Шідерті» автожолының 200-254-шақ., (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).

    Компания қазақстандықтарға «112» құтқару қызметінен ауа райының нашарлағаны жөнінде SMS-хабарлама алған кезде бұған назар аударуды және елді мекендерден ұзақ сапарға шықпауды ескертті.

    Ауа райы

    2025 жылғы 7 қарашада Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Абай, Қарағанды және Павлодар облыстарында қар аралас жаңбыр мен қар жауады.

    – Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескеруді сұраймыз, - делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда алғаш рет көктайғаққа қарсы материалдардың ұлттық стандарты әзірленгенін хабарлағанбыз.

