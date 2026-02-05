KZ
    15:08, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Елімізде бірінші сынып оқушылары 7 күн демалады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық бірінші сынып оқушыларына қосымша 7 күн демалыс беріледі, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.

    Жаңа оқу жылында 370 мыңнан астам бала 1-сыныпқа қабылданады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    — Еліміздің мектептерінде 2026 жылғы 8 қаңтардан бастап 10 оқу аптасынан тұратын III тоқсан басталды. 1-сыныпта білім алушыларға 2026 жылғы 9-15 ақпан аралығында (күнтізбелік 7 күн) қосымша демалыс беріледі, — делінген хабарламада.

    Осыдан бұрын ауыл мектебінің педагогтері директор болудан неге қашқақтайтынын анықтап көрген едік.

    Сондай-ақ, Мәжілістің жалпы отырысында депутат Самат Нұртаза білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік мәселесін көтерді.

