KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:43, 26 Қараша 2025 | GMT +5

    Елімізде доллар 520-522 теңгеден сатылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 518,75 теңге, сату - 520,61 теңге;

    - еуро: сатып алу - 597,77 теңге, сату - 602,29 теңге;

    - рубль 6,48 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,66 - 76,12 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 517,53 теңгеден сатып алынады, 522,46 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 596,50 теңге, сату - 603,54 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,60 теңге;

    - юань 74,55 теңгеден сатып алынады, 78,66 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 25 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,52 теңгеге арзандап, 518,40 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Экономика Валюта
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар