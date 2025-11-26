Елімізде доллар 520-522 теңгеден сатылып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 518,75 теңге, сату - 520,61 теңге;
- еуро: сатып алу - 597,77 теңге, сату - 602,29 теңге;
- рубль 6,48 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,66 - 76,12 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 517,53 теңгеден сатып алынады, 522,46 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 596,50 теңге, сату - 603,54 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,60 теңге;
- юань 74,55 теңгеден сатып алынады, 78,66 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 25 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,52 теңгеге арзандап, 518,40 теңге болды.