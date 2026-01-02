Елімізде долларды қаншадан сатып алуға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 509,20 теңге, сату - 515,24 теңге;
- еуро: сатып алу - 593,71 теңге, сату - 603,78 теңге;
- рубль 6,07 - 6,39 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,13 - 75,11 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 592,22 теңге, сату - 602,11 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,50 теңге;
- юань 72,39 теңгеден сатып алынады, 77,17 теңгеден сатылады.
Еске салайық, бұған дейін доллардың орташа бағамы 3,02 теңгеге қымбаттап, 505,53 теңге болды.