    09:04, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Елімізде долларды қаншадан сатып алуға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 509,20 теңге, сату - 515,24 теңге;

    - еуро: сатып алу - 593,71 теңге, сату - 603,78 теңге;

    - рубль 6,07 - 6,39 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,13 - 75,11 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 592,22 теңге, сату - 602,11 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,50 теңге;

    - юань 72,39 теңгеден сатып алынады, 77,17 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, бұған дейін доллардың орташа бағамы 3,02 теңгеге қымбаттап, 505,53 теңге болды.

     

