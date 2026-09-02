Елімізде кейінгі екі жылда 54 жаңа кен орны ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — 2024-2025 жылдары Қазақстанда 54 жаңа кен орны мемлекеттік есепке алынды. Оның 40-тан астамы қатты пайдалы қазбаларға тиесілі.
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мәліметінше, 2024 жылы алғаш рет мемлекеттік есепке 35 кен орны енгізілген. Оның ішінде 23-і қатты пайдалы қазбалар, алтауы көмірсутек шикізаты және алтауы жерасты суларына қатысты.
2025 жылы тағы 19 жаңа кен орны есепке қойылды. Олардың 17-сі қатты пайдалы қазбаларға, біреуі көмірсутек шикізатына және біреуі жерасты суларына тиесілі.
Сонымен қатар осы кезеңде бірқатар пайдалы қазба түрлері бойынша ресурстар мен қор көлемі артқан.
Атап айтқанда:
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алтын — 157 210,6 келі;
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күміс — 9 432 тонна;
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мыс — 122,7 мың тонна;
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хром кені — 927 мың тонна;
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мырыш — 171,9 мың тонна;
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қорғасын — 114,8 мың тонна;
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темір кені — 262,2 млн тонна;
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марганец — 11,052 мың тонна;
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фосфор кені — 1,338 млн тонна;
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мұнай — 199 мың тонна;
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газ — 22 млрд текше метр;
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жерасты сулары — тәулігіне 104,148 мың текше метр.
Айта кетейік, қазіргі таңда Қазақстанның мемлекеттік балансында пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлері бойынша шамамен 10 мың кен орны бар.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев негізгі инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері бойынша кеңес өткізгенін хабарлағанбыз.