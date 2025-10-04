13:30, 04 Қазан 2025 | GMT +5
Елімізде қанша педагог жұмыс істейді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгінде еліміздің барлық білім беру ұйымдарында 600 мыңға жуық педагог еңбек етеді. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Оның ішінде 400 000-нан астам педагог мектептерде, 42 000-нан астам педагог техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында.
Мектепке дейінгі ұйымдарда 102 000-нан астам тәрбиеші жұмыс істейді.
