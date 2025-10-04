KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:30, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Елімізде қанша педагог жұмыс істейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгінде еліміздің барлық білім беру ұйымдарында 600 мыңға жуық педагог еңбек етеді. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    мұғалім мен оқушы
    Фото: Ақтөбе облысының әкімдігі

    Оның ішінде 400 000-нан астам педагог мектептерде, 42 000-нан астам педагог техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында.

    Елімізде қанша педагог жұмыс істейді
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Мектепке дейінгі ұйымдарда 102 000-нан астам тәрбиеші жұмыс істейді. 

    Елімізде қанша педагог жұмыс істейді
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі
    Елімізде қанша педагог жұмыс істейді
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Айта кетелік білім жүйесінде «Еңбек Ері» атағын алған қанша ұстаз еңбек етіп жатқаны туралы жазған едік. 

    Тегтер:
    Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі Мұғалім
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
