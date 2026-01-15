Елімізде қысқы спорт түрлері қалай дамып келеді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық кезеңді аяқтап келеді.
ҚР Туризм және спорт министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы уақыт аралығында ұлттық құрамаларды кешенді даярлау қамтамасыз етіліп, спортшылар барлық негізгі лицензиялық жарыстарға қатысты.
Олимпиадалық кезең биыл 6-22 ақпан күндері Италияның Милан мен Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтетін XXV қысқы Олимпиадамен түйінделмек.
Қазіргі таңда елімізде қысқы олимпиадалық спорттың 13 түрі (конькимен жүгіру, шорт-трек, мәнерлеп сырғанау, биатлон, керлинг, шаңғы жарыстары, тау шаңғы спорты, фристайл (могул, акробатика), сноуборд, шаңғы қоссайысы, шайбалы хоккей, ски-альпинизм және трамплиннен секіру) қарқынды дамып келеді.
Ойындарға сапалы дайындалу мақсатында ұлттық командалар шетелдегі оқу-жаттығу жиындарынан бастап, халықаралық жарыстарға дейін қатысты. Жалпы алғанда, қысқы спорт түрлері бойынша ұлттық командалар 612 оқу-жаттығу жиынын өткізіп, 434 халықаралық жарыста бақ сынады.
Дайындық сапасын арттыру және Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында Нидерланд, Польша, Германия, Румыния, Ресей, Беларусь, Болгария және Словения елдерінен әлемдік деңгейдегі 13 шетелдік жаттықтырушы-кеңесші тартылды.
Төрт жылдық олимпиадалық циклді қаржыландыруға республикалық және жергілікті бюджеттерден, сондай-ақ бюджеттен тыс және демеушілер есебінен 13,3 млрд теңге жұмсалды. Бөлінген қаржының басым бөлігі спорт құрал-жабдықтары мен экипировка сатып алуға, спортшы-нұсқаушылар мен жаттықтырушылар құрамының (оның ішінде шетелдік мамандардың) еңбекақысын төлеуге, медициналық-фармакологиялық қамтамасыз етуге, халықаралық жарыстар мен лицензиялық турнирлерге қатысуға, ғылыми-әдістемелік сүйемелдеуге және оқу-жаттығу жиындарын өткізуге бағытталды.
Қысқы спорт түрлері бойынша ұлттық құрамаларды даярлау Мемлекет басшысының спорт саласын жаңғырту және жоғары жетістіктер спортындағы нәтижені арттыру жөніндегі тапсырмалары аясында жүзеге асырылып келеді.
- Туризм және спорт министрлігі қысқы спорт дисциплиналарын дамытуға және елдің спорт резервін қалыптастыруға бағытталған жүйелі шараларды алдағы уақытта да жалғастыра береді, - делінген хабарламада.
Осыған дейін Үкімет басшысы қысқы спорт бағыты бойынша министрлерге бірқатар тапсырма берген болатын.