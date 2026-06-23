Елімізде ішкі сауда 5,6% өсті
АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылғы қаңтар-мамыр айларының қорытындысы бойынша Қазақстанның ішкі сауда саласында тұрақты оң динамика сақталды. Ұлттық статистика бюросы мәліметінше, «Сауда» саласының нақты көлем индексі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 105,6% болды.
Есепті кезеңде көтерме сауда көлемі 19,6 трлн теңгеге жетіп, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 6,5% артты. Бұл көрсеткіш елдегі сауда белсенділігінің өсуіне және экономикалық белсенділіктің нығаюына елеулі үлес қосты.
Бөлшек сауда саласында да оң үрдіс жалғасып жатыр. 2026 жылдың алғашқы бес айында бөлшек сауда көлемі 9 трлн теңге болып, нақты мәнде 3,6% өсті.
Сауда көлемі бойынша жетекші өңірлер қатарында Алматы (жалпы көлемдегі үлес салмағы – 34,5%) және Астана (13,9%) қалалары, сондай-ақ Атырау (11,5%) және Қарағанды (6,1%) облыстары мен Шымкент қаласы (5%) бар.
Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылғанын жазған болатынбыз.