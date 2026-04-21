    10:29, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Елімізде логопед, сурдолог, реабилитолог мамандар тапшы – Үкімет басшысы

    АСТАНА. KAZINFORM –Премьер-министр Олжас Бектенов Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қарағанды облыстарында ерекше мұқтаждығы бар балалар өзіне тиесілі орта білімді дұрыс ала алмай отырғанын сынады.

    Фото: ПІБ МО ауруханасы

    - Кейбір өңірлерде ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқыту үшін қолайлы жағдай жасау мәселесінде сұрақтар аз емес. Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қарағанды облыстарында, сондай-ақ басқа да өңірлерде «ерекше» балалардың барлығы бірдей біліммен және инклюзивті жағдайлармен қамтылып отырған жоқ, - деді ол.

    Премьер-министр арнайы комиссиялар ондай балаларды тексеріп үлгермей жатқанын да айтып өтті.

    - Психологиялық-медициналық педагогикалық комиссия мұқтаж балаларды түгел кешенді тексеруден өткізіп үлгере алмай жатыр. Ұзын кезек бірнеше айға дейін созылып кетіп отыр. Арнайы мамандар, яғни логопедтер, сурдологтер, реабилитологтер жетіспейді, - деді Олжас Бектенов. 

    Сондай-ақ, ол Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды.

    Есімжан Нақтыбай
