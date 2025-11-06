Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 526,49 теңге, сату - 528,65 теңге;
- еуро: сатып алу - 603,37 теңге, сату - 608,14 теңге;
- рубль 6,40 - 6,52 теңге аралығында саудаланады.
- юань 74,08 - 76,82 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 523,69 теңгеден сатып алынады, 530,69 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 601,63 теңге, сату - 611,63 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,55 теңге.
- юань 74,74 теңгеден сатып алынады, 78,93 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 5 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,2 теңгеге қымбаттап, 524,94 теңге болды.