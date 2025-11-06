KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:09, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 526,49 теңге, сату - 528,65 теңге;
    - еуро: сатып алу - 603,37 теңге, сату - 608,14 теңге;
    - рубль 6,40 - 6,52 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 74,08 - 76,82 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 523,69 теңгеден сатып алынады, 530,69 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 601,63 теңге, сату - 611,63 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,55 теңге.
    - юань 74,74 теңгеден сатып алынады, 78,93 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 5 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,2 теңгеге қымбаттап, 524,94 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар