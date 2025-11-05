Қор биржасында екі күн арзандаған доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,2 теңгеге қымбаттап, 524,94 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 522,49 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 526,27 теңгеден сатып алынады, 528,20 теңгеден сатылады. Еуро 602,85 — 607,63 теңге, ал рубль 6,40 — 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,06 теңгеден сатып алынады, 76,85 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 523,63 теңгеден сатып алынады, 530,63 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 601,63 теңге, сату — 611,63 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
— юань: сатып алу — 74,65 теңге, сату — 78,88 теңге.
Еске салайық, 4 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,42 теңгеге арзандап, 522,49 теңге болды.