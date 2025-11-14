KZ
    Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта бағамы
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 523,89 теңге, сату — 525,69 теңге;
    — еуро: сатып алу — 606,95 теңге, сату — 610,98 теңге;
    — рубль 6,41 — 6,52 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 74,16 — 76,68 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 521,75 теңгеден сатып алынады, 528,75 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 604,52 теңге, сату — 614,51 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,45 теңге, сату — 6,60 теңге.
    — юань 74,91 теңгеден сатып алынады, 78,96 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 13 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,26 теңгеге арзандап, 524,32 теңге болды.

