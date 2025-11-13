KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:56, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Қор нарығында доллар екінші күн қатарынан арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,26 теңгеге арзандап, 524,32 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 524,65 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 524,17 теңгеден сатып алынады, 526 теңгеден сатылады. Еуро 607,13 — 611,25 теңге, ал рубль 6,42 — 6,53 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,12 теңгеден сатып алынады, 76,63 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 521,66 теңгеден сатып алынады, 528,66 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 604,53 теңге, сату — 614,51 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,45 теңге, сату — 6,60 теңге.
    — юань: сатып алу — 74,92 теңге, сату — 78,97 теңге.

    Еске салайық, 12 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,61 теңгеге арзандап, 524,65 теңге болды.

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
