KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Елімізде шомылу маусымы басталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігі елімізде шомылу маусымы басталғанын хабарлады.

    Алматының қай өзен-көлдерінде шомылуға болады
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    ТЖМ қызметкерлері профилактикалық рейдтер жүргізіп, демалушыларға судағы қауіпсіздік ережелерін еске салды.

    Ерекше назар жаппай демалыс орындары мен балалардың қауіпсіздігіне аударылып отыр.

    - Құрметті азаматтар, шомылу үшін арнайы жабдықталған орындарды таңдаңыздар және балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Төтенше жағдай болған жағдайда дереу 112 нөміріне хабарласыңыздар, - делінген хабарламада.

    Қонаевта 1 маусымнан бастап шомылу маусымы ресми түрде ашылғанын жазған едік.

    Жайдары жаз келісімен дүйім жұрттың өзен-көлдің жағасына ағылатыны белгілі. Бірақ өскемендіктер үшін шомылатын жерлер саны азайып отыр. Себебі суы лайланған жағажайлардың бірінде суға түсуге тыйым салынды. Kazinform тілшісі Шығыс Қазақстанның шомылу маусымына дайындығын зерделеп көрді.

    Суға шомылу Қоғам ТЖД Қауіпсіздік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар