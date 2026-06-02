Елімізде шомылу маусымы басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігі елімізде шомылу маусымы басталғанын хабарлады.
ТЖМ қызметкерлері профилактикалық рейдтер жүргізіп, демалушыларға судағы қауіпсіздік ережелерін еске салды.
Ерекше назар жаппай демалыс орындары мен балалардың қауіпсіздігіне аударылып отыр.
- Құрметті азаматтар, шомылу үшін арнайы жабдықталған орындарды таңдаңыздар және балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Төтенше жағдай болған жағдайда дереу 112 нөміріне хабарласыңыздар, - делінген хабарламада.
Қонаевта 1 маусымнан бастап шомылу маусымы ресми түрде ашылғанын жазған едік.
Жайдары жаз келісімен дүйім жұрттың өзен-көлдің жағасына ағылатыны белгілі. Бірақ өскемендіктер үшін шомылатын жерлер саны азайып отыр. Себебі суы лайланған жағажайлардың бірінде суға түсуге тыйым салынды. Kazinform тілшісі Шығыс Қазақстанның шомылу маусымына дайындығын зерделеп көрді.