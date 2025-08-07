KZ
    12:46, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Елімізде жер үйді төтенше жағдайдан сақтандыру міндеттелмек

    АСТАНА. KAZINFORM — Бірқатар өңірде жер үйлерді төтенше жағдайдан сақтандыру міндеті енгізілмек. Бұл туралы Үкімет басшысының орынбасары Қанат Бозымбаев мәлім етті.

    тұрғын үй
    Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

    — Қазір Азиялық даму банкі және дүниежүзілік банкпен бұл жобаны әзірлеп жатырмыз, яғни төтенше жағдайда жер үйлерді сақтандыруды енгізу. Кім қанша төлейді, қазір белгісіз, өйткені, есеп жүргізіледі, мүмкін 5 мың теңге, мүмкін нашар үй болса, жылына 1 мың теңге төлейді. Бірақ, судың астында қалса, жер сілкінісі болса, өтемақыны сақтандыру арқылы ала алады, — деп жауап берді Қанат Бозымбаев Үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында.

    Оның айтуынша, қазір жер үйлерді сақтандыру мәселесі сарапшылармен талқыланып жатыр. 

    — Ешқандай шу-дау күтілмейді, өйткені, үлкен, қымбат жер үйдің иесі жылына 50 мың теңге көп емес, ал ауылдағы қарапайым жер үйге жылына 1-2 мың теңге болады, одан жоғары болмайды деп ойлаймын, көп болса 5 мың теңгеге шығады. Бұл міндетті болады, бірақ тек төтенше жағдайлар қаупі бар өңірлерде ғана, — деп толықтырды вице-премьер.

    Бұған дейін Қанат Бозымбаев Ақтау маңындағы ұшақ апатының салдарын анықтау жұмысына қатысты соңғы мәліметпен бөліскен еді

