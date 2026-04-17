    06:09, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз — Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер 17 сәуірде еліміздің бірқатар аймағында қолайсыз ауа райы болатынын ескертті. 

    весна, почки, погода, ауа райы
    Фото: Агибай Аяпберегнов / Kazinform

    Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды жүйелердің өтуімен тұрақсыз ауа райы сақталады. Еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады.

    Республиканың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында қатты жаңбыр жауып, еліміздің солтүстік-шығысында, шығысында, орталығында, оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында жауын-шашынды болады. Сондай-ақ көктайғақ болып, кей уақыттарда қатты қар аралас жаңбыр, бұршақ жауып, дауыл тұрады.

    Еліміздің барлық аймағында тұман болып, жел күшейіп, оңтүстікте шаңды дауылмен жел соғады.

    Түркістан облысының тау бөктерінде, оңтүстік-батысында, Жамбыл облысының тау бөктерінде, Алматы облысының оңтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 30 м/с және одан жоғары өте қатты жел соғады.

    Сондай-ақ аталған өңірлердің кей аумақтары мен Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қауіпі сақталады.

    Бұған дейін Жетісу облысында күн күрт суытып, облыстың шығысында және таулы аймақтарында жауын-шашынның мол түсетіні болжанған.

    Тегтер:
    Жаңбыр Қазгидромет Ауа райы жел Қар Тұман
    Динара Маханова
