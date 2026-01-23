07:15, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5
Еліміздің қай қалаларында ауа сапасының нашарлайтыны белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
«2026 жылғы 23 қаңтарда Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Семей, Риддер, Атырау қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі», делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, биыл Атырауда экологияның тұрғындарға әсерін ғылыми зерттеу басталады.