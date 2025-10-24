Еліміздің қай саласында мамандар жетіспейді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазір елдегі электронды еңбек биржасы порталында 65 мың бос жұмыс орыны бар. Бұл туралы «JibekJoly» арнасындағы «БүгінLive» бағдарламасында ЕХӘҚМ халықты жұмыспен қамту департаментінің бас сарапшысы Нысанбай Сисен мәлімдеді.
Бүгінгі таңда елімізде электронды еңбек биржасы порталында 64,1 мыңға жуық бос жұмыс орны жарияланған. Оның ішінде білім беру саласы көш бастап тұр. 10,1 мың маман қажет. Одан кейін өндіріс саласына 9 мың жұмысшы жетіспейді. Ал, медицина саласында 6 мың бос орын бар.
Оның сөзінше, бұл тізім білім беру саласына тек мұғалімдер ғана қажет дегенді білдірмейді. Мектептер мен ЖОО-дағы техникалық маман иелері де тізімге кіреді. Елдің кейбір өңірлеріндегі бос жұмыс орындарын қамту үшін министрлік іске білек сыбана кіріскен.
— Білікті мамандарды даярлаумен Оқу-ағарту және Ғылым және жоғары білім министрлігі бірлесе айналысады. Ал, Еңбек министрлігі жетіспейтін кадрларға болжам жасайды. 2025-35 жылдар аралығында 2,9 млн жұмыс қолы қажет болады деген болжам бар. Оның 817 мыңы жұмысшы мамандар. Ал, жоғарыда айтылған министрліктер осы болжамға сәйкес маман дайындайды, — деді ол.
Бірақ, былтырғымен салыстырғанда салада едәуір өсім бар екен. Былтыр жалпы саны 1 млн-ға жуық бос орын болған. Биылғы көрсеткіш 800 мыңнан сәл асады.
«JibekJoly» арнасындағы «БүгінLive» бағдарламасының эфиріне көрермен хабарласып, диплом бойынша жұмыс таба алмай жүргенін жеткізді. Ал, сала маманы бұған қатысты былай деп пікір білдірді.
— Мұғалімдерге мамандығы бойынша мектепке орналасу үшін міндетті түрде біліктілік санатын алу керек. Ол санат алынбаған жағдайда, ол кісі қалаған жұмысына бара алмайды. Осыған орай хабарласқан көрерменге айтқым келеді, егер қолында арнайы сертификаты болса, онда бізде Шымкент қаласында мансап орталықтары жұмыс істейді. Сол орталыққа жүгінсе болады, — дейді Нысанбай Сисен.
Мамандардың мәліметінше жыл басынан бері 600 мыңнан астам адам жұмысқа орналасқанымен, кей өңірлерде еңбек ресурстарының тапшылығы әлі сезіледі.
