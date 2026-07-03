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    Елорда айналма жолында қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM – 3-9 шілде аралығында Астана қаласы айналма жолының 8-22 шақырым учаскесінде қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.

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    Фото: «БАКАД» ЖШС

    Шектеу аталған учаскеде жол жабынына орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты енгізіліп отыр.

    Компания жүргізушілерге сапар бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша шектеулерді ескеруге және жол белгілерінің талаптарын қатаң сақтауға кеңес берді.

    «Жүргізушілерден сапарды алдын ала жоспарлауды, енгізілген шектеулерді ескеруді және жол белгілерінің талаптарын қатаң сақтауды сұраймыз», – делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Астанада Сығанақ көшесінің жөндеу жұмысына байланысты ішінара жабылады.

    Астана Жол құрылысы Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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