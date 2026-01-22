KZ
    Елорда кинотеатрларында есірткінің зияны туралы бейнеролик көрсетіліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанадағы кинотеатрларда есірткіге қарсы әлеуметтік бейнеролик көрсетіле бастады, деп хабарлайды елорда әкімдігінің баспасөз қызметі.

    Фото: Астана әкімдігі

    Бұл бастама нашақорлықтың алдын алуға, сондай-ақ жастар арасында салауатты өмір салтына саналы көзқарас қалыптастыруға бағытталған.

    Фото: Астана әкімдігі

    — «Заң мен тәртіп» нарративі және «Esirtkisiz Elorda» жобасы аясында елорданың Kinopark, Chaplin Cinemas және Cinemax кинотеатрларын қоса алғанда, киносеанстар басталар алдында есірткінің зияны туралы әлеуметтік бейнеролик көрсетіледі, — делінген хабарламада.

    Фото: Астана әкімдігі

    Бұдан бұрын Алматыда түнгі клубтың аспазы есірткі таратты деген күдікке ілінгенін жазғанбыз.

