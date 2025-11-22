Елордада 5 тұрғын үй кешенінде электр қуаты қалпына келтірілді
АСТАНА. KAZINFORM — «Астана-РЭК» АҚ-ның жедел қызмет бригадалары РП-217 нысанындағы электрмен жабдықтауды қалпына келтіру жұмысын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі.
Әкімдік мәліметінше, қазіргі уақытта мынадай нәтижелерге қол жеткізілді:
— 15:15-де бес трансформаторлық қосалқы станцияға электр қуаты берілді, нәтижесінде бес тұрғын үй кешенінің жарығы қалпына келтірілді.
— 16:50-де қосалқы станциялардың біріне дизель генераторлық қондырғы (ДГҚ) қосылды.
— Тағы төрт трансформаторлық қосалқы станцияға ДГҚ қосу жұмысы жалғасып жатыр. Қалған көпқабатты үйлерге де жарық беру бойынша қалпына келтіру шаралары жүргізіліп жатыр, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын Астанада бірнеше тұрғын үй жарықсыз қалғанын жазғанбыз.
Кейіннен әкімдік жарықтың апатты өшуіне қатысты түсініктеме берді.