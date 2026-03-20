KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:28, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елордада ауқымды дрон-шоуды қашан және қайда көруге болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Наурыз мейрамын тойлау барысында ауқымды дрон-шоу өтеді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    наурыз
    Фото: Астана әкімдігі

    21 наурыз күні сағат 20:00-ден 21:00-ге дейін «Қазақ Елі» алаңында Астананың аспаны алып экранға айналады. Қала тұрғындары мен қонақтарына арнап ұлттық символдармен жарық шоу көрсетіледі.

    Аспанда қазақ мәдениеті мен салт-дәстүрін бейнелейтін анимациялық композициялар пайда болады.

    Айта кетейік, «Наурызнама» онкүндігі аясында Астанада 200-ден астам іс-шара өтіп жатыр: концерттер мен ұлттық ойындардан бастап, жәрмеңкелер мен шеберлік сабақтарына дейін.

    Бұған дейін елордада өзге этнос өкілдері Наурыз мерекесін тойлағанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Астана Дрон Мереке Наурыз
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
