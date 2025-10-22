Елордада Ғазиз Байтасовтың ерлігіне арналған фильмнің жабық көрсетілімі өтті
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясы түсірген «Капитан Байтасов» көркем фильміне арналған жабық көрсетілім ұйымдастырылды.
Туынды 2011 жылғы 12 қарашада Тараз қаласында болған қайғылы оқиғалар кезінде ерлікпен қаза тапқан полиция капитаны, «Халық қаһарманы» Ғазиз Байтасовтың ерлігіне арналған.
— Ұлттық киностудияның өндірісімен шығарылған фильм. Өскелең ұрпаққа берері көп. Ұрпаққа қандай да бір тұлғаларды паш етіп көрсету арқылы оларға ынта беретіндей деңгейдегі фильм, — деді Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы басқарма төрағасының орынбасары Әділет Омаров.
Оның айтуынша, фильм еліміздегі құқық қорғау органдарының мәртебесін көтеріп, көрермен ықыласына қарай кинотеатрларда 1,5-2 айға дейін көрсетілуі мүмкін.
— Отбасымыз үшін үлкен қайғы болғаннан кейін, кішкене толқу бар. Осы фильмнің түсірілім барысына толықтай атсалысып, зерттеп, режиссерлық, продюсерлік құрамның арқасында киноның шығуына үлес қостым деп айта аламын. Әкемнің рөлін сомдаған Азамат Сатыбалды ағамыз, меніңше, рөлді 100 пайыз ашты деп ойлаймын, — деді батырдың ұлы Әділжан Байтасов.
Ол болашақта әкесінің жолын жалғастырып, ішкі істер органдарында қызмет етуді мақсат ететінін айтты.
— Капитан Байтасов фильмі — ерліктің, адал қызметтің көрінісі. Туынды арқылы осы салада аянбай еңбек етіп жүрген батырлардың тұлғасын дәріптеп, елге қызмет етудің өнегесін көрсетеді. Аталған фильм отаншылдық пен адалдыққа үндейтін тағылымы зор туынды, — деді Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева.
Көрсетілім барысында Парламент Сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевтың құттықтау хаты оқылды. Онда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «ер жүрек сақшылардың ерлігі халық жадында сақталуы тиіс» деген сөзі келтірілді.
— Ғазиз Байтасов өте батыр жігіт еді. Өз өмірін қиып, қаншама адамның өмірін аман алып қалды. Біз ондай соғысты көрген мемлекет емеспіз ғой. Ол кезде небәрі 40 жаста болатын. Сол сенбі әлі есімде. Ерте жұмысқа жиналамыз. Көшеге шығып кеткен кезде, рациядан хабарлады. Лаңкестік болғанын алдын ала білмеген едік, — деді 2011 жылы Жамбыл облысы жол полициясы жеке батальонының командирі болған Нұрлан Қартыбаев.
Актер Қобыланды Болат бұл фильмде Олжас атты кейіпкерді сомдаған.
— Кейіпкерім терроризмге қарсы күресетін лауазымды азаматтың рөлін сомдайды. Осыдан бір жыл бұрын Алматы қаласында түсіріп бастадық. Ерекше, күрделі, жұмысы мен дайындығы көп процесс болды. Бұл енді миллиардтық касса жинайтын фильмдердің қатарынан емес. Бұл туынды өсіп келе жатқан ұрпаққа еліміздің қаһарман азаматы болған Ғазиз Байтасовтың ерлігін таныстырады, — деді өнер иесі.
Фильмнің режиссері және сценарий авторы — Дәурен Қамшыбаев. Басты рөлдерде Азамат Сатыбалды, Еркебұлан Дайыров, Асан Мәжит, Дархан Сүлейменов, Қобыланды Болат және Самал Еслямова ойнайды.
Айта кетейік, бұған дейін кеудесін оққа тосқан батыр Ғазиз Байтасов жайлы жазған болатынбыз.
Кәмилә Мүлік