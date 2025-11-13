KZ
    Елордада көлік бағанға соғылып, жүргізуші мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін елордада Chery Tiggo көлігі көше жарық шамы бағанына соғылып, жүргізуші мерт болды. Бұл ақпаратты Астана қалалық полиция департаменті растады. 

    Фото: t.me/astanovka98/16545

    — Chery Tiggo автомобилінің жүргізушісі Керей-Жәнібек хандар көшесімен келе жатып, Қабанбай батыр даңғылымен қиылыста рөлге ие бола алмай көше жарық шамы бағанына соғылды. Соның салдарынан автомобиль аударылып қалды, — деп атап өтті департаменттен.

    Ұсынылған мәліметке қарағанда, көлік жүргізушісі алған жарақатынан оқиға орнында мерт болған.

    — Жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тексеру жүргізіліп жатыр, — деді ведомстводан. 

    Таяуда мас күйінде жол-көлік апатына ұшыраған астаналық 4 жылға сотталды

