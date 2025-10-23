Мас күйінде апатқа ұшыраған астаналық 4 жылға сотталып кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Бұған дейін 7 жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айырылған қала тұрғыны қайтадан мас күйінде рөлге отырып, жол-көлік оқиғасын жасаған, деп хабарлайды Астана қаласы прокуратурасы.
Сотталушы Hyundai Starex автокөлігін басқарып келе жатып, Астана–Қарағанды трассасы мен А-105 көшесінің қиылысында рөлге ие бола алмай, Lada Priora көлігімен соқтығысқаны анықталды. Жол-көлік оқиғасы салдарынан жәбірленушіге 700 мың теңгеден астам материалдық шығын келтірілген.
— Сот үкімімен жүргізуші Қылмыстық кодекстің 346-бабының 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, өмір бойына көлік құралын басқару құқығынан айырылып, 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасына сотталды. Материалдық шығын өндірілді, — делінген хабарламада.
Елорда прокуратурасы азаматтардың назарын жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты маңызды жайтқа аударды.
Ведомствоның мәліметінше, көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның көлік жүргізуі, сондай-ақ алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде көлік басқаруы — ауыр құқық бұзушылық болып саналады. Мұндай іс-әрекеттер үшін заңда қатаң жаза көзделген. Атап айтқанда, кінәлі адам белгілі бір лауазымдарды атқару немесе қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айырылып, 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Осыдан бұрын Премьер-министр Олжас Бектеновтің тапсырмасымен Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Бөгетсай ауылының шетінде 12 адам қаза болған жол-көлік оқиғасының себептерін тергеу жөнінде үкіметтік комиссия құрылғаны белгілі болды.