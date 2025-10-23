Ақтөбедегі 12 адамның қазасы: Тергеу жөнінде үкіметтік комиссия құрылды
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектеновтің тапсырмасымен Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Бөгетсай ауылының шетінде болған жол-көлік оқиғасының себептерін тергеу жөнінде үкіметтік комиссия құрылғаны анықталды.
Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, Премьер-министр Комиссияға жұмысын дереу бастауды, жол апатының себептерін жан-жақты тексеруді, қаза болғандар мен зардап шеккендердің отбасыларына бірінші кезектегі көмек көрсету шараларын қабылдауды тапсырды.
— Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басшылық ететін Комиссия құрамында Ішкі істер, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, Денсаулық сақтау және Көлік министрліктерінің жетекшілері, Ақтөбе облысы әкімдігінің басшылығы бар, — делінген хабарламада.
Еске салсақ, Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, 12 адам қаза тапты. Оқиға Әйтеке би ауданы Белқопа ауылы маңында болды. Жүк көлігі мен жолаушылар тасымалдайтын ГАЗель соқтығысты.
Аман қалған жолаушылардың үшеуі ауыр жағдайда екені айтылды.
Жол-көлік оқиғасынан соң Самара-Шымкент тасжолының бір бөлігі жабылды.
ІІМ Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасын тергеу үшін арнайы топ жіберді.
Ақтөбеде жол-көлік апатына кімнің кінәлі екені нақтыланды.