    11:07, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    12 адамның қазасы: Ақтөбеде аман қалған жолаушылардың үшеуі ауыр жағдайда

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Үш адамның жағдайы ауыр, екеуінің жағдайы орташа. Бәрі де Хромтау аудандық ауруханасында жатыр. 

    12 адамның қазасы: Ақтөбеде аман қалған жолаушылардың үшеуі ауыр жағдайда
    Фото: Шымкент әкімдігі

    Ақтөбедегі жол-көлік апаты кезінде аман қалған адамдар қазір ем алып жатыр. Бір жолаушы ғана ауруханаға жатпады.

    — Медициналық мекемеге жеткізілген бес адамның үшеуінің жағдайы ауыр, екеуінде орташа. Бір адам ауруханаға жатудан бас тартқан. Жарақат алғандар Хромтау аудандық ауруханасына жеткізілді. Облыс әкімі Асхат Шахаров жол-көлік оқиғасы болған орынға шықты, — деп хабарлады Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі.

    Еске салсақ, оқиға бүгін Самара — Шымкент тасжолында болды. Полиция таратқан ақпаратқа сүйенсек, жүк көлігі қарсы бағытқа шығып кеткен.

    Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі жүргізуші мен ГАЗель автокөлігінің 10 жолаушысы көз жұмды

