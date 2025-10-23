KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:47, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    ІІМ Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасын тергеу үшін арнайы топ жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі хабарлады. 

    ІІМ Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасын тергеу үшін арнайы топ жіберді
    Фото: Kazinform

    Оқиғаның мән-жайын анықтау және тергеу жүргізу үшін ІІМ орталық аппаратының арнайы тобы әуе бортымен жөнелтілді.

    — Ішкі істер министрі тергеу барысын жеке бақылауға алды. Министрдің тапсырмасы бойынша жол апатынан қаза тапқан азаматтардың туыстарына жан-жақты көмек көрсетіледі, соның ішінде мәйіттерді тасымалдау және жерлеу рәсімдерін ұйымдастыруға да қолдау көрсетіледі.

    Жедел тергеу жүргізу және барлық қажетті шараны орындау үшін тиісті шаралар қабылданатын болады, — деді департамент бастығы — ІІМ ресми өкілі Шыңғыс Алекешев. 

    Айта кетелік Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, 12 адам қаза тапқан еді. Жол апатынан аман қалған үш адамның жағдайы ауыр, екеуінің жағдайы орташа

    Сондай-ақ Ақтөбеде жол-көлік оқиғасынан соң Самара-Шымкент тасжолының бір бөлігі жабылды

    Назым Бөлесова
    Автор
