ІІМ Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасын тергеу үшін арнайы топ жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі хабарлады.
Оқиғаның мән-жайын анықтау және тергеу жүргізу үшін ІІМ орталық аппаратының арнайы тобы әуе бортымен жөнелтілді.
— Ішкі істер министрі тергеу барысын жеке бақылауға алды. Министрдің тапсырмасы бойынша жол апатынан қаза тапқан азаматтардың туыстарына жан-жақты көмек көрсетіледі, соның ішінде мәйіттерді тасымалдау және жерлеу рәсімдерін ұйымдастыруға да қолдау көрсетіледі.
Жедел тергеу жүргізу және барлық қажетті шараны орындау үшін тиісті шаралар қабылданатын болады, — деді департамент бастығы — ІІМ ресми өкілі Шыңғыс Алекешев.
Айта кетелік Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, 12 адам қаза тапқан еді. Жол апатынан аман қалған үш адамның жағдайы ауыр, екеуінің жағдайы орташа.
Сондай-ақ Ақтөбеде жол-көлік оқиғасынан соң Самара-Шымкент тасжолының бір бөлігі жабылды.