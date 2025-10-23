KZ
    11:14, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Ақтөбеде жол-көлік оқиғасынан соң Самара-Шымкент тасжолының бір бөлігі жабылды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Жол бүгін сағат 09:40–та жабылды. Шектеу барлық көлікке бірдей қойылды. 

    Жол жабылды
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның Ақтөбе облыстық филиалының хабарлауынша, шектеу шұғыл қойылды.

    — Ақтөбе облысында жол-көлік оқиғасы болып, бүгін сағат 09:40–та республикалық маңызы бар «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» тасжолының 844-965 шақырымы аралығына, яғни Хромтау қаласы мен Қарабұтақ ауылы учаскесінде көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылды, — деп жазылған хабарламада.

    Айта кетейік, оқиға бүгін Самара — Шымкент тасжолында болды. Полиция таратқан ақпаратқа сүйенсек, жүк көлігі қарсы бағытқа шығып кеткен. Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі жүргізуші мен ГАЗель автокөлігінің 10 жолаушысы көз жұмды.  Қазіргі кезде үш адамның жағдайы ауыр, екеуінің жағдайы орташа. Бәрі де Хромтау аудандық ауруханасында жатыр.

    Тегтер:
    Көз жұмды ҚазАвтоЖол жүргізуші Жол жабылды Жол апаты Ақтөбе облысы Жолаушы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
