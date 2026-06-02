Елордада көшеге қоқыс тастаған азаматтар 446 миллион теңге айыппұл төлеген
АСТАНА. KAZINFORM — Қоғамдық орындарға қоқыс тастағаны үшін 13 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл жөнінде Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы басшысының орынбасары Медет Жалпыбаев мәлімдеді.
Ол қоғамдық орындарды ластағандарға, қаланың абаттандыру ережелерін бұзғандарға және көліктің терезесінен жолға қоқыс тастағандарға айыппұл салу бойынша 2025 жылғы статистикаға тоқталды.
– ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (ӘҚБтК) 434-2-бабы (Қоғамдық орындарды ластау) бойынша – 13 276 құқық бұзушы анықталып, 446 миллион теңгеден астам сомаға айыппұл салынды. ӘҚБтК-нің 505-бабы (Қаланы абаттандыру ережелерін бұзу) бойынша – 31 952 құқық бұзушы анықталып, шамамен 53 миллион 590 мың теңге сомасында айыппұл салынды. ӘҚБтК-нің 344-бабы (Көлік құралын пайдалана отырып, стихиялық қоқыс үйінділерін жасау) бойынша – 43 құқық бұзушы анықталып, шамамен 11 миллион теңге сомасында айыппұл салынды, – деді маман ресми сауалымызға жолдаған жауабында.
Сонымен бірге, ол 2026 жылы 1 қаңтардан қазірге дейінгі деректерді бөлісті.
– Астана қаласының Полиция департаменті ұсынған ақпаратқа сәйкес, ӘҚБтК-нің 434-2-бабы (Қоғамдық орындарды ластау) бойынша – 323 құқық бұзушы анықталып, 7 миллион 300 мың теңге сомасында айыппұл салынды. ӘҚБтК-нің 505-бабы (Қаланы абаттандыру ережелерін бұзу) бойынша – 18 000 құқық бұзушы анықталып, 35 миллион теңге сомасында айыппұл салынды. ӘҚБтК-нің 344-бабы (Көлік құралын пайдалана отырып, стихиялық қоқыс үйінділерін жасау) бойынша – 22 құқық бұзушы анықталып, шамамен 4,7 миллион теңге сомасында айыппұл салынды, – деді Медет Жалпыбаев.
Айта кетейік, бұған дейін елордадағы қоқыс сұрыптау зауытында жаңғырту жұмыстары қашан аяқталатынын жазғанбыз.