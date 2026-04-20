    20:52, 20 Сәуір 2026 | GMT +5

    Елордалық спортшы Әлем кубогында қола медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Көркем гимнастикадан Әзербайжан астанасы Баку қаласында өткен әлем кубогының 3-кезеңінде ел намысын қорғаған елордалық Ақмарал Ерекешева жүлдегерлер қатарынан көрінді. бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.

    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Ақмарал алғаш рет ересектер деңгейіндегі ірі халықаралық жарысқа қатысып, таспа жаттығуында 27.000 ұпай жинап, қола медаль иеленді.

    Жарыс қорытындысы бойынша:

    1-орын: Дарья Варфоломеева (Германия, Париж Олимпиадасының чемпионы) – 28.800 ұпай;
    2-орын: София Раффаэли (Италия, Париж Олимпиадасының қола жүлдегері) – 28.500 ұпай;
    3-орын: Ақмарал Ерекешева (Қазақстан) – 27.000 ұпай.

    Ақмарал Ерекешева жарыс барысында Азия ойындарының чемпионы Тахмина Икромова (Өзбекстан), әлем чемпионатының жүлдегері Таисия Онорийчук (Украина) және Болгария өкілі Стилияна Николованы артта қалдырды.

    Сондай-ақ жерлесіміз көпсайыс нәтижесінде үздік ондыққа енді.

    Бұған дейін көркем гимнастикадан Қазақстан құрамасы Ташкенттегі Әлем кубогында күміс медаль алған болатын. 

    Бақытгүл Абайқызы
