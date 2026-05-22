Елордалық жас түлектер LRT-да «Ақ бантик» әнін шырқады
АСТАНА. KAZINFORM — Астанадағы № 91 мектеп-гимназиясы түлектері соңғы қоңырау қарсаңында ерекше форматтағы әсерлі музыкалық флешмоб ұйымдастырды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Жас түлектер балалық шақпен қоштасу мен ақ арманның символына айналған Мұхтар Шахановтың «Ақ бантик» әнін елордадағы LRT вагонында орындап, көпшілікке ерекше көңіл күй сыйлады.
Түлектердің айтуынша, білім ордасының маңынан бой көтерген LRT олар үшін тек заманауи көлік инфрақұрылымының нысаны ғана емес, Астананың қарқынды дамуы мен болашаққа ұмтылысының белгісі. Сондықтан мектеппен қоштасу сәтін қаланың жаңа даму кезеңімен байланыстыру идеясы оқушылар тарапынан үлкен қолдау тапқан.
Ақ жейде мен ақ бантик таққан түлектердің ән орындауы жолаушыларға ерекше әсер қалдырды. Ән арқылы олар мектеп қабырғасындағы балалық шақпен қоштасу сезімін, ұстаздарға деген алғысын, туған қалаға деген сүйіспеншілігін және болашаққа деген сенімін жеткізуге тырысты.
— Түлектеріміздің тарихи мектеп бітіру сәті мен LRT-ның іске қосылу кезеңі қатар келіп отыр. Осы орайда біз ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, жастардың туған қалаға деген құрметін көрсету мақсатында осындай ерекше іс-шара ұйымдастырдық. Бұл түлектердің есте қаларлық сәттерінің бірі болады деп сенеміз, — деді мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнәр Ахметова.
Айта кетейік, биыл Астанада 16 мыңнан астап түлек мектеп бітіреді.
Бұған дейін қала әкімі Жеңіс Қасымбек LRT жобасы толық іске асса, ұзындығы 100 шақырымға жететінін айтты.