Елорда тарихының жылнамасына айналған қос басылымға 35 жыл толды
АСТАНА. KAZINFORM — Бейбітшілік және келісім сарайында «Elorda aqparat» медиахолдингінің құрамындағы «Astana Aqshamy» және «Вечерняя Астана» газеттерінің 35 жылдық мерейтойына арналған «Елорда шежіресі» атты салтанатты концерт өтті.
Өнер жұлдыздарының концерті басталмас бұрын Президент әкімшілігі Мемлекеттік кеңесшісі хатшылығының консультанты Қалқаман Сарин сөз алып, Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің құттықтау хатын оқып берді.
— Құрметті «Астана ақшамы» және «Вечерняя Астана» газеттерінің ұжымы! Сіздерді қос басылымның 35 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өткен 35жыл — Тәуелсіздік жылдарымен тұспа-тұс келген Астананың қалыптасуы мен өсіп-өркендеуінің айнасына айналған кезең. Осы жылдар ішінде газеттердің әр санында елорданың тыныс-тіршілігі, қоғам өміріндегі маңызды оқиғалар мен елдік істер кеңінен қамтылып келеді. «Астана ақшамы» газетінде жарияланған ел тарихындағы тағдырлы шешімдердің жаңғырығы Тәуелсіздік жылнамасындағы айшықты оқиғалар ойлы оқырманның жүрегіне жол тауып, ыстық ықыласына бөленді. Ал «Вечерняя Астана» газеті өз оқырманын сапалы әрі шынайы ақпаратпен қамтамасыз етіп, қала өмірінің өзекті мәселелерін көтеріп, мазмұнды да беделді басылымға айналды. Екі басылым да бірнеше мәрте ұлттық және халықаралық деңгейдегі марапаттарға ие болып, өздерінің кәсіби деңгейін биіктетіп, жаңа медиа кеңістігінде лайықты орын алды. Қазіргі таңда «Elorda aqparat» медиахолдингі құрамына кіретін редакциялар елорданың басты ақпарат көзіне айналып, қоғамдық пікір қалыптастыруға ықпал етіп отыр. Сіздердің қаланың дамуы мен елдің өркендеуі жолындағы шығармашылық еңбектеріңізге табыс тілеймін. Елордамен бірге өркендеп, халқымыздың сенімді ақпарат көзі болып қала берулеріңізге тілектеспін. Қаламдарыңыздан қуат кетпесін, — делінген ҚР Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің құттықтау хатында.
Ал ҚР Президенті баспасөз хатшысының орынбасары Ержан Байтілес Президент көмекшісі — баспасөз хатшысы Руслан Желдібайдың құттықтау хатын оқыды.
Ол бұл басылымдар елордамыздың тыныс-тіршілігін, қаланың өсіп-өркендеу кезеңдерін газет беттерінде кеңінен дәріптеп келе жатқанын атап өтеді.
— Қос газетте жарық көрген көптеген мақала Астана тұрғындарының мұң-мұқтажына назар аударып, түйткілді мәселелердің шешілуіне оң ықпал етті. Басылымдардың оқырманы әрдайым көп болуына тілектеспін, — делінген құттықтау хатта.
Концертте Қайрат Баекенов, Құрмаш Махан, Өзгеріс Шерікбай, Маржан Арапбаева, Айгүл Қосан, Гүлсім Мырзабек, Рухия Байдүкенова сынды өнер майталмандары, сонымен қатар «Қорқыт» этно фольклорлық ансамблі, «Жастар театрының» артистері, «Айналайын» балалар хоры өнер көрсетті.