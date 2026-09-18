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    Эльвира Әзімова Конституциялық соттың төрағасы болып қайта тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысының Жарлығымен Эльвира Әзімова Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының төрағасы лауазымына тағайындалды, деп хабарлады Ақорда.

    Эльвира Азимова
    Фото: Конституциялық сот

    Эльвира Әбілқасымқызы 1973 жылғы 15 ақпанда дүниеге келген. 1996 жылы Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін «Халықаралық заңгер» мамандығы бойынша бітірген.

    Еңбек жолында Әділет министрлігінде ұзақ жыл қызмет атқарды.

    1996-1999 жылдары министрліктің Халықаралық-құқықтық қамтамасыз ету басқармасында жетекші және бас консультант болды.

    1999-2005 жылдары заңнама, халықаралық құқық және протокол бағыттарындағы департаменттерде басшылық қызметтер атқарды.

    2005-2010 жылдары Әділет министрлігінің заңға тәуелді актілер және халықаралық құқық, мемлекеттің мүліктік құқықтарын қорғау, келісімшарттар және талап-арыз жұмысы бағытындағы департаменттерін басқарды.

    2010-2013 жылдары Әділет министрлігінің халықаралық шарттарды сараптау департаментінің директоры, ал 2013-2019 жылдары Әділет министрінің орынбасары қызметін атқарды.

    2019 жылғы қыркүйектен 2023 жылғы қаңтарға дейін ҚР Адам құқықтары жөніндегі уәкіл болды.

    Эльвира Әзімова 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Конституциялық Сотының Төрағасы қызметін атқарып келді.

    Сондай-ақ ол ҚР Президенті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның және Президент жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі болды.

    Айта кетейік, Кеңгірбай Смағұлов Сәтбаев әкімі болды.

    Тағайындау Конституциялық сот Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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