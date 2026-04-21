Ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге жеткізу: әдістеме қашан дайын болады
АСТАНА. KAZINFORM – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру жоспарына қатысты пікір білдірді.
- Бұл мәселе жыл аяғына дейін пысықталады, себебі осыны талқылау іс-қимыл жоспарына енгізілген. Сондықтан тиісті мерзім айқындалды және оның аясында жыл соңына дейін талқыланады, - деді А.Ертаев Үкіметтегі баспасөз мәслихатында.
Бұл тұрғыда тілшілер «Жыл соңында ең төменгі жалақы арта ма?» деп нақтылап сұрады.
- Ол жайында нақты айта алмаймын, себебі жыл аяғына дейін тиісті әдістеме ғана айқындалуы мүмкін. Екіншіден, оның қаншалықты көтерілетіні белгіленуі тиіс. Осыдан кейін бюджет процесі бар, бұған да уақыт керек, - деді министр.
Оның сөзіне қарағанда, жаңа әдістеме ең төменгі жалақыны көтеруге бағытталып отыр.
Еске салсақ, жақында Ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Азамат Әмрин Үкіметтің алдында ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру міндеті тұрғанын айтқан болатын.