Ең жасы 8, ең егдесі 92 жаста: Астанадағы марафонға 700-ден аса адам қатысты
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбінің таңында қала тұрғындары Триатлон саябағында 5 шақырым қашықтықты бағындырды, деп хабарлады елорда әкімдігінің ресми сайты.
Бұқаралық спорттың арасында танымалдылыққа ие жүгіруден 2025 жылдың қорытынды жүгірісі ұйымдастырылды.
Сынап бағанасы -20 градусты көрсетсе де, 700-ден астам адам қатысуға ниет білдірді.
— Астанадағы спорт — жетістіктер мен медальдар ғана емес, сонымен бірге тұрғындардың денсаулығы, өмір сапасы және елдің абыройы. Соның ішінде жүгіру — қолжетімді әрі мезгіл таңдамайтын спорт. Оған бүгінгі жаңажылдық спорттық іс-шарамызға келген азаматтарымыз дәлел. Салауатты өмір салтын ұстанатын жандарға алғысымызды айтамыз, — деді Астана қаласы әкімдігінің Спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу дирекциясы басшысының орынбасары Ержігіт Өсербай.
2025 жылдың көрсеткіші бойынша елордада тұрақты түрде спортпен айналысатын халықтың саны 42%-ды құрайды (670 мыңнан астам адам). Биыл 877 бұқаралық-спорттық іс-шара өткізіліп, 1 миллионға жуық тұрғын қамтылған. Жүгіріске жиналған қатысушылардың ең жасы 8-де және ең егдесі 92 жаста болды.
Бүгін менің туған күнім. 92 жасқа толып жатырмын. Осындай айтулы сәтте Астана қаласының жаңажылдық жүгірісіне қатысуға бел байладым. 5 шақырымды 45 минутта жүгірдім. Бұған дейін Almaty және Turkistan marathon-ында 10 шақырым қашықтықты 1 сағат 40 минутта бағындырған едім. Кейінгі жылдары басым солқылдап ауыратындықтан, 88 жасымда скандинавиялық жүріске бет бұрдым. Барлық жастарға көлікпен жүруді азайтып, күнделікті кемінде 5 шақырым жүруге кеңес беремін. Әйтпесе отыра беріп, денсаулықтарыңызды құртасыздар. Спортты көріп қана қоймай, өз іс-әрекеттеріңізбен айналаңызды өзгертуге тырысыңыздар. Барлықтарыңызды келе жатқан Жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын!» — деді 92 жастағы Салиха Зигангерова.
Іс-шара соңында қатысушыларға ыстық шай мен арнайы жаңажылдық сыйлық беріліп, олар лотерея арқылы теледидар, тоңазытқыш секілді тұрмыстық техникаларға ие болды.
Бұдан бұрын Kazinform тілшісі Астананың мерекелік картасына шолу жасап, жаңа жылдық атмосфераны сыйлайтын аттракциондар туралы жазды.