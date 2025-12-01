Еңбек министрлігі кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидаларын кеңейтуді жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) өзгерістер енгізбек. Ведомство басшысының тиісті бұйрық жобасы туралы ақпарат «Ашық НҚА» порталында жарияланды, деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі.
Енгізілген жаңашылдықтар аясында кәсіптік тәуекелдерді басқару үдерістері цифрландырылады, тәуекелдерді бағалау жөніндегі сарапшылар мен мамандандырылған ұйымдарға қойылатын талаптар күшейтіледі, сондай-ақ өндірістік кеңестердің рөлі артады.
Қағидаларда кәсіптік аурулардың алдын алуға және жарақаттануды төмендетуге бағытталған өзгерістер, жеке тәуекел көрсеткіштерін енгізу және басқа да жаңашылдықтар қарастырылған.
Бұдан бөлек, кәсіби тәуекелдерді тікелей жұмыс орнында жеке бағалауға көшу көзделген.
Жобаны қабылдау тәуекелдерді басқару сапасын арттыруға және өндірістегі жазатайым оқиғалар санын азайтуға ықпал етеді.
Бұйрық жобасы туралы ақпарат 2025 жылғы 17 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға арналған «Ашық НҚА» интернет-порталында орналастырылған.
Осыған дейін еңбек қауіпсіздігі саласындағы оқыту жүйесіне өзгерістер енгізілетіні туралы хабарлаған едік.